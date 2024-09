Polícia Civil de São Carlos prende dupla com drogas e arma em Ibaté

SIGA O SCA NO

Em uma ação conjunta, equipes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos, com apoio de policiais civis dos 1º e 4º distritos policiais, prenderam em flagrante dois indivíduos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, na tarde desta segunda-feira (3).

Durante operação no bairro Jardim América, em Ibaté, os policiais localizaram os suspeitos em um local que funcionava como um ferro-velho. No local, foram apreendidos diversos tipos de drogas, entre eles cocaína, haxixe, ecstasy, crack e maconha, além de celulares, uma máquina de cartão, dinheiro e um revólver calibre 32 com a numeração raspada.

Os indivíduos foram encaminhados à DISE de São Carlos, onde foram autuados em flagrante. Em seguida, foram recolhidos ao Centro de Triagem.

