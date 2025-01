Polícia apreende armas e munições na área rural de Ibaté

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Na manhã desta quinta-feira (16), por volta das 12h, a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, realizou uma apreensão de armas e munições na área rural de Ibaté.

Após receber uma denúncia de posse ilegal de arma de fogo, as equipes se deslocaram até o local indicado. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Contudo, após diligências em uma área de mata próxima, foi localizada uma sacola plástica contendo um revólver calibre .38 com numeração aparente, uma garrucha calibre .32 e dois balotes calibre .28.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia de Ibaté e permanece à disposição da Justiça.

Leia Também