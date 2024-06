Plantão noturno de vacinação contra poliomielite e atualização de carteirinha, acontece nesta quinta-feira (13) em Ibaté

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica, realiza nesta quinta-feira, 13, um plantão de vacinação contra a poliomielite e atualização do esquema vacinal (crianças até 5 anos). As imunizações ocorrem nas UBS’s do Jardim Icaraí e Jardim Cruzado II, das 18h até às 21h.

O público-alvo são as crianças menores de 5 anos de idade. A secretária municipal de Saúde reforça que a campanha deste ano, em particular, é importante para o enfrentamento à pólio, já que o Brasil está em fase de transição para substituir as duas doses da vacina oral poliomielite (VOP) para apenas um reforço com a vacina inativada poliomielite (VIP), no formato injetável. “A vacina contra a poliomielite – uma das mais importantes do calendário – evita o comprometimento do sistema nervoso, que pode levar à paralisia de membros e alterações nos movimentos. Se o imunizante não for aplicado, em alguns casos a doença pode levar à morte”, explica Elaine Sartorelli.

A secretária ainda aponta que o plantão de vacinação tem por objetivo colaborar com os pais que não tem condições de levar os filhos para imunização durante o dia, por conta do trabalho. “Cientes das dificuldades que muitos encontram por conta do horário de trabalho e acabam não conseguindo levar seus filhos para se vacinarem, resolvemos realizar esse Plantão Noturno e esperamos contar com uma presença maciça da população infantil”, contou. “Basta levar a caderneta de vacinação e documento da criança”, finalizou.

O que é Poliomielite?

Poliomielite é uma doença viral que pode afetar os nervos e levar à paralisia parcial ou total. Apesar de também ser chamada de paralisia infantil, a doença pode afetar tanto crianças quanto adultos.

A poliomielite foi praticamente erradicada em países industrializados com a vacinação de crianças, inclusive no Brasil, onde a vacina contra a doença foi incorporada à caderneta de vacinas obrigatórias.

De acordo com o Ministério da Saúde, o último caso de poliomielite registrado no Brasil aconteceu em 1989. Atualmente, a cobertura vacinal brasileira contra pólio é acima dos 95% - considerada um exemplo para o restante do mundo.

