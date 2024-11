Piracema: pescador é multado em quase R$ 3 mil

Peixe apreendido - Crédito: divulgação

Em uma ação realizada na última quarta-feira (6), a Operação Fonte de Consumo da Polícia Ambiental, que fiscaliza peixarias, entrepostos de pesca e residências de pescadores profissionais, apreendeu 91,1 kg de pescado de espécie nativa em Rincão/SP. O pescado estava armazenado por um pescador profissional que não declarou seu estoque no prazo exigido, até o segundo dia útil após o início do período de reprodução dos peixes da Bacia do Rio Paraná (Piracema). Além disso, o pescador não apresentou nota fiscal para comprovar a origem dos peixes.

Foi lavrado um auto de infração ambiental em nome do autuado, com multa no valor de R$ 2.822,00. Todo o pescado foi apreendido e doado, conforme os procedimentos da operação. A ação reforça a fiscalização no período de restrições de pesca, essencial para a preservação das espécies nativas em época de reprodução.

Leia Também