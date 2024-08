Piloto de aplicativo perde o controle, moto bate em árvore e passageira perde a vida

Uma jovem de 21 anos, que estava na garupa de uma moto, não resistiu aos ferimentos após um grave acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira (14), na avenida Alceu Paiva Arantes, no bairro Planalto Verde, em Ribeirão Preto.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento exato em que o motociclista, de 20 anos, perdeu o controle da moto e colidiu contra uma árvore. Apesar do rápido atendimento do SAMU, a jovem não resistiu e faleceu no local. O condutor da moto foi socorrido com ferimentos e encaminhado para atendimento médico.

Fonte QRU NEWS

Leia Também