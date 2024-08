Picape com placas de Ibaté cai de viaduto e mata motorista na Washington Luís

Um motorista de 63 anos morreu e o passageiro de 29, ficou ferido após a caminhonete cair da ponte na rodovia Washington Luís na tarde desta quinta-feira (22), em Taquaritinga.

Segundo informações a vítima seguia pela pista com uma GM/Montana de cor prata com placas de Ibaté,quando por razões desconhecidas perdeu o controle no km 329. Com o impacto o veículo despencou e caiu sobre a alça de acesso a rodovia Nemésio Cadetti (SP-333).

Equipes de resgate da concessionária que administram a rodovia e o Corpo de Bombeiros, foram acionados mas quando chegaram apenas constataram o óbito do condutor da caminhonete. O passageiro ficou preso entre as ferragens e foi resgatado pelos bombeiros e em seguida levado a um hospital da cidade.

O corpo do motorista foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara

Leia Também