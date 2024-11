Pedestres morrem atropelados em rodovias da região

Compartilhar no facebook

Caminhão Iveco ficou danificado após atropelamento - Crédito: Artesp

Na noite desta segunda-feira (4), dois atropelamentos com vítimas fatais ocorreram em rodovias da região. O primeiro caso aconteceu na Rodovia SP-334, próximo a Brodowski, onde um pedestre foi atingido por uma carreta. Segundo o motorista, ele trafegava na faixa da direita em direção ao norte quando o pedestre entrou inesperadamente em sua frente, impossibilitando qualquer manobra de desvio ou frenagem. Após o impacto, o corpo da vítima foi arremessado para a área de domínio da rodovia, onde veio a falecer.

Carreta envolvida no atropelamento na SP-334

O segundo acidente fatal foi registrado na Rodovia Anhanguera (SP-330), nas proximidades de São Simão. De acordo com o motorista de um caminhão Iveco/Daily, ele seguia também no sentido norte e, ao passar pelo trecho, foi surpreendido por outro pedestre que surgiu repentinamente na pista. Sem tempo suficiente para evitar a colisão, o condutor acabou atropelando a vítima, que morreu no local.

Ambos os casos serão investigados pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias dos acidentes.

