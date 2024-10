Pedestre perde a vida após ser atropelado na SP-330; causador fugiu do local

SIGA O SCA NO

05 Out 2024 - 09h56

05 Out 2024 - 09h56 Por Da redação

IML de São Carlos - Crédito: arquivo

Um acidente com vítima fatal foi registrado na rodovia Anhanguera (SP-330), na madrugada deste sábado (5). Segundo informações , um pedestre foi atropelado por um veículo e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

Após o primeiro impacto, outros veículos também atingiram a vítima, que estava caída na faixa de rolamento. O condutor do primeiro veículo envolvido no acidente evadiu-se do local sem prestar socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas ao chegar ao local, constatou o óbito do pedestre. Após a liberação do local, o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos para identificação e necropsia.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) esteve presente no local para registrar a ocorrência.

