Pedestre morre atropelado na Washington Luís

Crédito: Artesp

Por volta das 6h18 deste sábado (17), um pedestre foi atropelado e morreu na Rodovia Washington Luís (SP-310), no quilômetro 168, em Santa Gertrudes.

De acordo com informações da Artesp, o condutor do veículo relatou que seguia no sentido norte quando, ao acessar a alça de entrada para a cidade, foi surpreendido por um pedestre que se jogou na frente do carro. Sem tempo para reação, o motorista atingiu o pedestre, que foi arremessado para fora da pista e não resistiu aos ferimentos. O veículo envolvido parou no acostamento.

A vítima,que não teve o nome revelado, foi socorrida, mas já estava em óbito quando chegou à unidade de saúde. O motorista, em estado de choque, prestou depoimento à polícia.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A perícia técnica foi acionada para analisar o local do ocorrido e o veículo envolvido.

Leia Também