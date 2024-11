Pedestre morre atropelado na SP-322

Um pedestre morreu atropelado por um veículo modelo HB20 na madrugada desta sexta-feira (7) enquanto cruzava a rodovia SP-322, em Ribeirão Preto. O acidente ocorreu no quilômetro informado, onde o pedestre, que atravessava do acostamento para a segunda faixa de rolamento, foi atingido e arrastado por aproximadamente 300 metros.

Após o impacto, o veículo se imobilizou no acostamento da via. Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência, e a área foi isolada para investigação. A identidade do pedestre e as circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

Leia Também