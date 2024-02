Organizadores consideram Festival de Verão de Ibaté um sucesso

Crédito: Divulgação

O Complexo Esportivo Parrellão reuniu um grande público em partidas emocionantes na manhã do último domingo, 18. As competições tiveram início no dia 5 de fevereiro. "Tivemos inscrições em diversas áreas, como Futebol Society, Futsal Feminino, Vôlei de Praia, Bocha, Basquete, Futevôlei e Beach Tennis. Algumas atividades deixamos para abrilhantar as finais, porém além dessas modalidades, tivemos o Festival de Skate, aulas de RitBox, Zumba, Karatê e Taekwondo. Foi possível atender mais de mil munícipes diariamente no complexo esportivo Parrellão, pessoas que muitas vezes vieram assistir acabaram entrando na dança literalmente", contou o secretário adjunto de esportes, Raul Seixas II.

As partidas finais iniciaram às 8h30, acontecendo, respectivamente, em cada quadra do Complexo. "Marcado por momentos emocionantes, o ponto alto foi a disputa da final do Futebol Society masculino, sagrando-se campeã a equipe PZL com 7 gols, contra o time do CDHU, que marcou 3 gols", descreveu Raul Seixas II.

"É gratificante ver as torcidas reunidas, em paz, enaltecendo o esporte. Posso afirmar que o objetivo do Festival de Verão foi alcançado. Reunimos jovens, adultos e crianças para vivenciar esse momento", exaltou o prefeito José Luiz Parella.

A cerimônia de encerramento contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Horácio Carmo Sanchez, do vereador Édison Fernando da Silva, do secretário adjunto de Esportes Raul Seixas II Betune Pereira, atletas e dirigentes das equipes.

A Prefeitura Municipal, parabeniza os finalistas e campeões do II Festival de Verão e agradece a comunidade que sempre compareceu, apoiou, torceu e soube valorizar o esporte e os atletas, que no decorrer dos jogos demonstraram espírito desportivo e colaboraram para a grandiosidade do evento.

Como premiação, os atletas finalistas receberam troféus e medalhas.

