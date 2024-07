Operação de limpeza urbana e conscientização ambiental está sendo realizada no Jardim Icaraí, em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Saúde, em parceria com a Vigilância Epidemiológica e o Departamento de Fiscalização, iniciou nesta terça-feira, 16, uma ampla operação de coleta de resíduos e lixo às margens da Área de Preservação Permanente, localizada defronte à Emei Ruth Zavaglia Gomes, no bairro Jardim Icaraí.

Essa força-tarefa envolve uma vasta varredura na área, onde lamentavelmente a população tem descartado lixo doméstico e entulhos. O objetivo é eliminar focos de doenças, proteger o meio ambiente e garantir um espaço limpo e seguro para todos os moradores da região.

Durante a operação, foi constatado que, lamentavelmente, embaixo da própria placa que descreve a lei, havia uma grande quantidade de lixo doméstico, entulho e até animais mortos em decomposição. Este cenário evidencia a necessidade urgente de maior conscientização e responsabilidade por parte da população.

A operação também contou com o apoio da Guarda Municipal, que atuou na conscientização de alguns usuários de entorpecentes para que saíssem da mata, reforçando a segurança local e contribuindo para um ambiente mais saudável e protegido.

É fundamental que a população colabore com essas iniciativas. Se presenciar alguém jogando lixo doméstico ou entulhos em terrenos públicos ou privados, deve denunciar imediatamente. Ligue para o 153, e o infrator será multado em flagrante conforme a Lei Municipal nº 2.394/08. A participação de todos é crucial para manter a cidade limpa e preservada.

Contamos com o apoio e conscientização de toda a comunidade para manter essa área preservada, respeitando as normas de descarte e colaborando com a manutenção da limpeza urbana. Juntos, podemos promover a saúde pública e a qualidade de vida em nosso bairro.

