Ônibus sai da pista e colide em canaleta de concreto na Washington Luís

Neste domingo (26), um acidente envolvendo um ônibus foi registrado na Rodovia SP-310 (Washington Luís), nas proximidades do km 350, em Taquaritinga. Segundo relatos do condutor envolvido, ele seguia no sentido norte da rodovia quando perdeu o controle do veículo.

O ônibus saiu da pista e foi parar no canteiro central, onde colidiu contra uma canaleta de concreto. Apesar do impacto, ninguém se feriu. Equipes de da concessionária foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários e a retiradada do ônibus foi realizada pouco tempo depois.

Leia Também