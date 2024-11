Ônibus sai da pista ao ser fechado na Washington Luís

Um acidente com um ônibus foi registrado na tarde de ontem na rodovia Washington Luís (SP-310), na região de Ibaté. Segundo informações do condutor do veículo, o ônibus seguia no sentido capital/interior quando foi fechado por um veículo desconhecido. Ao tentar evitar uma colisão, o motorista desviou o ônibus para o canteiro central.

A manobra acabou levando o veículo a sair da pista e colidir com um elemento de drenagem, onde ficou imobilizado. Os passageiros foram retirados pela equipe da concessionária e levados em segurança até um posto de combustíveis nas imediações.

