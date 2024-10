Um incêndio de grandes proporções consumiu o ônibus na tarde desta sexta-feira (18), na rodovia Anhanguera SP-330, em Santa Rita do Passa Quatro.

De acordo com a Artesp, o veículo trafegava no sentido sul pela faixa da direita quando apresentou uma pane na roda. Ao perceber as primeiras chamas, o condutor estacionou no acostamento e tentou controlar o fogo utilizando o extintor de incêndio, mas sem sucesso. As chamas se alastraram rapidamente, consumindo completamente o ônibus. Ninguém se feriu.

