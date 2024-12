Econoroeste informa: obras na SP-310, entre Araraquara e Ibaté, nesta quinta-feira

Compartilhar no facebook

A EcoNoroeste informa que, nesta quinta-feira (12), durante todo o dia, realizará obras de reabilitação do pavimento, com serviços de fresagem e recomposição, na Rodovia Washington Luís (SP-310), a partir do quilômetro 263, pista sul, sentido interior-capital, entre Araraquara e Ibaté (SP).

A obra poderá causar lentidão no trecho e a concessionária orienta os usuários a respeitarem a sinalização e diminuírem a velocidade, evitando, principalmente, colisões traseiras.

