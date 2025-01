Novos radares entram em operação na Rodovia Washington Luís nesta sexta-feira (10)

Compartilhar no facebook

Novos radares começam a operar na WL - Crédito: divulgaçãoi

A concessionária EcoNoroeste colocou em operação nesta sexta-feira (10) dois novos radares de fiscalização de velocidade na Rodovia Washington Luís (SP-310). Os equipamentos estão localizados nos quilômetros 394+460m, em Catiguá, e 424+270m, em Cedral, ambos na pista norte, sentido capital-interior.

A velocidade máxima permitida nos trechos é de 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para veículos pesados. Os novos radares começaram a operar após a homologação pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) e publicação no Diário Oficial no último dia 3 de janeiro.

Divulgação e orientações aos motoristas

Para garantir que os motoristas estejam cientes da ativação, a EcoNoroeste informou que realiza ampla divulgação por meio de placas, faixas e Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) instalados nas proximidades dos trechos. Além disso, informações detalhadas sobre os novos radares estão disponíveis nas redes sociais da concessionária.

Multas e responsabilidades

Os registros de infrações serão processados pelo DER-SP, que também é responsável pela aplicação e cobrança das multas. A operação dos radares é parte das obrigações contratuais da EcoNoroeste, que visa reforçar a segurança e o controle de velocidade nos trechos administrados.

Não há previsão de novos radares entrando em operação nos próximos dias, mas a concessionária reforça que fará a divulgação antecipada sempre que houver atualizações.

