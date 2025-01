Novos radares começam a funcionar em rodovia da região

Radar - Crédito: divulgação

A Arteris ViaPaulista informa que a partir do dia 14 de janeiro dois radares instalados na SP-255 (Rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado), sendo um no km 170+500, no sentido Sul, em Barra Bonita, e o outro no km 162+500, sentido Norte, em Jahu, entram em operação para fiscalizar os limites de velocidade.

Os controladores de velocidade foram homologados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), inspecionados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) e a decisão publicada no Diário Oficial do último dia 7. O objetivo é aumentar a segurança viária, coibir o desrespeito às leis de trânsito e reduzir a acidentalidade causada pelo excesso de velocidade e imprudência. Os aparelhos são instrumentos utilizados com foco na redução de acidentes e complementam as ações de conscientização desenvolvidas nas rodovias, com diferentes tipos de usuários.

No radar localizado no km 170+500, a velocidade é de 80 km/h para todos os tipos de veículos. No trecho do radar no km 162+500, em Jahu, as velocidades são 100km/h para veículos leves e 80 km/h para veículos pesados.

Em novembro de 2024, dois radares também na SP-255, em Jahu, foram homologados e entraram em operação, sendo um aparelho no Km144+800, sentido Norte, e o outro no km 160+900, Sul, com o limite de velocidade regulamentada de 80 km/h para os dois pontos.

A instalação e manutenção operacional de radares estão previstas no contrato assinado por meio do Programa de Concessão de Rodovias do Governo do Estado de São Paulo.

Antes da implantação de radares, a concessionária realiza estudos com o objetivo de mapear os pontos das rodovias com maior incidência de acidentes. Os trechos com a presença dos equipamentos são devidamente sinalizados.

A Arteris ViaPaulista reforça ainda que não tem a atribuição de fiscalizar ou aplicar multas. A gestão dos dados e de multas são atribuições do Poder Público por meio do DER – Departamento de Estradas de Rodagem e da Polícia Militar Rodoviária.

Leia Também