Novo radar com velocidade de 60/80 km/h começa a operar na Washington Luís

Trecho de serra Washington Luís - Crédito: divulgação

Um novo radar entrará em operação no trecho de serra da SP 310 - Rodovia Washington Luís, em Corumbataí, a partir da próxima segunda-feira (25). O equipamento está instalado no km 194+600 na pista sentido Capital e as velocidades máximas permitidas no local são de 80 km/h para veículos leves e de 60 km/h para veículos pesados.

O aparelho inicia fiscalização após aprovação e homologação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão responsável pela aplicação das multas. A instalação do equipamento atende a uma determinação do contrato de concessão. A autorização para o início de operação do novo radar foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (18).

A medida contribui com os esforços da Eixo SP para melhorar a segurança viária, especialmente em trechos de serra, onde o relevo e o trânsito intenso exigem maior atenção. Para Viviane Riveli de Carvalho, coordenadora de Segurança Viária da Eixo SP, a fiscalização eletrônica é importante aliada para o respeito aos limites de velocidade, o que ajuda a reduzir o risco de acidentes.

Veja abaixo o local onde começa a operar o novo equipamento.

SP 310 – km 194+600 (pista Sul), em Corumbataí – Limites: 80/60

