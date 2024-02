Nova empresa de ônibus passa a operar no Terminal Rodoviário de Ibaté

A Empresa Cruz, com mais de 85 anos de atuação no mercado nacional de transporte rodoviário, passa a oferecer mais facilidade e conforto no deslocamento dos ibateenses, a empresa oferece à população cinco novos destinos.

Desde a última sexta-feira, 02, a empresa passou a operar no município, com partida do Terminal Rodoviário, inicialmente, toda sexta-feira para São Paulo, às 17h15 e aos domingos para Araraquara, Nova Europa, Tabatinga e Ibitinga, sempre às 20h20. Proporciona também a opção de mobilidade para a cidade de Ibaté, com partida de Osasco, às 14h20; São Paulo, às 15h30, e Campinas, às 17h40, aos domingos.

O Prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, expressou sua satisfação com a concretização desse anseio tão antigo da população. "Após a implantação da tarifa zero dentro do município, estou extremamente feliz em poder, durante nosso governo, anunciar mais essa grande conquista para a nossa cidade. Agora, nossos cidadãos têm uma nova opção para suas viagens”, declarou o gestor.

Segundo o diretor da Viação Piracicabana-Empresa Cruz, Rodrigo Bendilatti, a empresa possui uma nova frota de ônibus rodoviários climatizados e equipados com Wi-fi, carregador USB, para oferecer mais comodidade aos passageiros. “Em nome da Empresa Cruz e Piracicabana, parabenizo a Prefeitura de Ibaté e os cidadãos ibateenses, por essa Rodoviária sensacional, muito funcional, oferecendo segurança e conforto para toda a população e para nós operadores”, disse Renan.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também