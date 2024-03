Nesta terça-feira (26) abre agendamento para consultas no Centro de Referência da Mulher, em Ibaté

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, disponibiliza nesta terça-feira, 26, três linhas de telefones para agendamento de consultas médicas para ginecologista, no Centro de Referência da Saúde da Mulher (Casa Rosa), de modo a facilitar e agilizar o atendimento das pacientes.

O agendamento será feito exclusivamente via telefone, das 07h às 17h, através dos números (16) 3343-7546, (16) 99625-5937 e (16) 99962-5375. A usuária deve ter em mãos nome completo, data de nascimento e um número de telefone para contato.

De acordo com a Secretária de Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, a “Casa Rosa” atende a população de segunda a sexta-feira, tem como prioridade a saúde da mulher em todos os seus ciclos, através de assistência em consultas ambulatoriais, exames específicos, assistência em situações especiais como vítimas de agressão e planejamento familiar, além de pré-natal, grupos de gestantes e consultas pós-parto. “O Centro de Referência da Mulher tem priorizado e cuidado das nossas mulheres, pensando sempre em sua saúde e no seu bem-estar, acompanhando, cuidando e orientando todas as fases de sua vida, indo desde os exames de rotina que toda mulher deve fazer, até um tratamento mais específico, como também no acompanhamento das gestações e o nascimento dos bebês", destacou Elaine. “O cuidado deve ser ofertado de forma integral, humanizado, pautado nas ações de autocuidado, promoção à saúde e prevenção de doenças, respeitando a sua singularidade e os direitos conquistados”, finalizou.

O Centro de Referência da Saúde da Mulher (CRSM), a Casa Rosa em Ibaté, fica na Rua Floriano Peixoto, 801, ao lado da Delegacia de Polícia Civil, no Centro.

