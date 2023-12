“Natal de Luzes e Sons Ibaté 2023” teve final de semana agitado na Praça Central

Crédito: Divulgação

A cidade de Ibaté teve mais um final de semana de muita festa na Praça Central. A segunda semana de atrações do “Natal de Luzes e Sons Ibaté 2023”, atraiu um grande público da cidade e turistas de toda a região, em especial, o prefeito José Luiz Parella e a ex-prefeita Lu Spilla.

A programação da segunda semana de festividades teve início na sexta-feira, 1, com a participação da Banda da Igreja do Evangelho Quadrangular e também apresentação do grupo evangélico de dança infantil. A adoração emocionou todos os visitantes que viveram momentos de paz e reflexão com músicas que enfatizaram a humildade e fidelidade.

No sábado, 2, o Trio Mandacaru fez o público agitar e dançar, do início ao fim, cantando grandes nomes da música nordestina como Luiz Gonzaga, Genival Lacerda, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, além de novos compositores modernos que levam a tradição.

O encerramento da segunda semana aconteceu no domingo (3), com a apresentação do Coral da Casa do Idoso, cantando músicas tradicionais natalinas. Em seguida, foi a vez da prata da casa, Banda Marcial Municipal de Ibaté, abrilhantar a noite com a qualidade de seu repertório e um grande espetáculo com a performance do seu corpo coreográfico

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, agradeceu o público presente e convidou a todos para que continuem prestigiando o “Natal de Luzes e Sons de Ibaté”. “As festividades estão só começando! Vem muita coisa boa por aí! Venham vivenciar o clima natalino em nossa cidade e passar momentos de alegria e distração com seus familiares e amigos”, convidou.

Além das atrações musicais e artísticas, os visitantes também poderão visitar as ornamentações natalinas da Praça Central; o Presépio em Tamanho Real; o Presépio Artesanal do Sr. Angelim Perruci, na Igreja Matriz Centenária; a Casinha do Papai Noel, e tirar fotos com a Princesa na Carruagem Iluminada.

Confira a programação da semana na Praça Central:

• 08/12 – Sexta-feira – 20h – Apresentação do Coral da Igreja Presbiteriana do Brasil (Gospel)

• 09/12 – Sábado – 20h – Show da Banda Doce Veneno (Clássicos Variados)

• 10/12 – Domingo – 20h – Show da dupla João Carlos & Bruno (Sertanejo)

