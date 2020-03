Mulheres que iriam participar de um “tribunal do crime” são salvas pela PM

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Duas mulheres, de 35 e 46 anos respectivamente, foram salvas por policiais militares na tarde deste sábado, 29. Ambas iriam participar de um “tribunal do crime” em uma casa na Avenida Carlos Francisco Martins, na Vila Nossa Senhora Aparecida, em Araraquara.

Denúncias anônimas informaram que as mulheres seriam obrigadas a aceitar exigências do crime organizado e não depor contra um bandido, preso por homicídio.

A PM foi ao endereço e um homem que estava em frente a casa ao ver a viatura entrou e aos gritos de sujô, sujô, pulou o muro e fugiu.

No interior da moradia os policiais encontraram as duas mulheres e um homem de 40 anos. Haviam ainda 48 pinos de cocaína, mais mil pinos vazios e uma quantia em dinheiro. Com o suspeito estava uma carta enviada de dentro do presídio “orientando” as testemunhas a serem coagidas.

O fato foi levado ao plantão policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência. O suspeito foi detido, as vítimas liberadas e a carta apreendida.

