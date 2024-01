Mulher tem carro roubado em Ibaté

SIGA O SCA NO

Uma mulher de 34 anos foi vítima de um assalto por volta das 6h de sábado, 13, na rua Sante Tersigni, em Ibaté. Ela registrou o crime na delegacia da cidade na segunda-feira, 15.

Em boletim de ocorrência, a vítima disse que estava saindo com o veículo quando foi abordada por um criminoso que estava com uma arma de fogo.

Após ser rendida e ameaçada, o bandido entrou no seu Corsa Classic cinza, placas DXF-6765 e por três vezes tentou enganar à ré e não conseguiu. Colidiu sucessivamente contra o portão da casa da vítima, derrubando-o.

Neste interim, a vítima saiu correndo para pedir ajuda, quando o criminoso conseguiu fugir com seu carro. Levou ainda documentos, R$ 250 e um celular que estava no interior do veículo. O crime foi registrado na Delegacia de Polícia de Ibaté.

