Mulher perde a vida após colisão de carro contra poste

Crédito: Amaury Jr/ Matão Urgente

Uma mulher de 46 anos morreu em um acidente na Rodovia do Pescador (SP-304), entre Matão e Gavião Peixoto, no início da noite deste sábado (6).

Katia Cristina dos Santos Garcia dirigia um VW/Gol prata quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste no km 8 da rodovia. A batida provocou o estouro da fiação do poste, o que ocasionou um incêndio no pasto às margens da pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a vítima já havia falecido antes da chegada da equipe de resgate.

