Mulher perde a vida após acidente na Washington Luis

Um grave acidente envolvendo dois veículos matou uma mulher e deixou outra ferida na madrugada desta segunda-feira (12), na rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara. Segundo informações da Artesp, um Fiat Mobi com placas de Ribeirão Preto que seguia no sentido norte perdeu o controle da direção e capotou, atingindo uma placa de sinalização e parando na pista contrária.

A condutora do Mobi e sua passageira foram ejetadas do veículo durante o capotamento. A motorista identificada como Christien Derbi Garcia Viva, 42, foi arremessada para fora da rodovia e não resistiu aos ferimentos, falecendo no local. Em seguida, um Volkswagen Tiguan com placas de São Carlos que transitava no sentido sul colidiu contra o Mobi já capotado.

A passageira do Mobi foi socorrida e encaminhada ao hospital. Já o motorista do Tiguan nada sofreu. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária.

