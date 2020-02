Mulher morre e filho fica ferido após moto ser atingida por ambulância de Itirapina

Sandra morreu no local após ter moto atingida por ambulância - Crédito: Arquivo Pessoal

Uma mulher de 35 anos morreu depois de ter a moto atingida por uma ambulância na noite desta segunda-feira (10), na Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, perto da fábrica da Honda em Itirapina. O filho dela de 8 anos que estava na garupa ficou ferido.

De acordo com informações obtidas pelo São Carlos Agora, policiais militares foram acionados no quilômetro 94 para atender a um acidente de trânsito. No local apuraram que uma ambulância Renault do município de Itirapina colidiu na traseira da moto Honda CG 150 FAN que era conduzida por Sandra Inez Dias da Silva.

Com a violência da batida, Sandra morreu na hora. Enquanto que o filho, Diogo Eduardo Dias dos Santos, que estava na garupa, foi socorrido até o hospital municipal e devido à gravidade das lesões, foi encaminhado para um hospital em Rio Claro, onde permanece internado.

O motorista da ambulância foi submetido ao teste do etilômetro que deu negativo para a presença de álcool no corpo.

Segundo uma vizinha, Sandra Inez Dias da Silva era vendedora autônoma e estava transportando uma mochila com roupas que revendia. O corpo dela está no velório municipal de Itirapina e o enterro será às 17h no cemitério municipal da cidade.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

NOTA DA PREFEITURA DE ITIRAPINA

É com grande pesar que a Prefeitura Municipal de Itirapina, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, se manifesta sobre o trágico acidente de trânsito ocorrido em 10/02/2020, no qual veio a óbito a senhora Sandra Inez Dias da Silva.

A Prefeitura esclarece que está sendo prestada toda assistência à família e ao paciente Diogo Eduardo Dias dos Santos, que está recebendo os cuidados necessários, e informa ainda que a Administração Municipal já determinou a apuração interna dos fatos que ocasionaram o referido acidente.

