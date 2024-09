Mulher esfaqueia e mata marido; crime teria sido motivado por ciúmes

SIGA O SCA NO

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante pelos guardas civis municipais após confessar ter esfaqueado o marido, de 31 anos, durante uma discussão. O crime ocorreu neste sábado em uma residência localizada na zona rural do município.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, a mulher relatou aos agentes que havia consumido bebidas alcoólicas durante o dia e, ao chegar em casa, iniciou uma discussão com o marido, motivada por ciúmes. Em um momento de descontrole, ela desferiu um golpe de faca contra a vítima, atingindo-o no ombro.

O homem chegou a ser socorrido por um comerciante da região e encaminhado para o hospital da UNIMED, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Limeira para realização de exames necroscópicos.

A Polícia Civil investiga o caso e diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime. A identidade do casal ainda não foi divulgada.

