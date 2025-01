Mulher é presa após atropelar mãe de amiga

Compartilhar no facebook

Veículo sofreu vários danos - Crédito: Flávio Fernandes/Araraquara

Uma mulher de 26 anos foi presa por tentativa de homicídio na cidade de Araraquara, na última terça-feira (28), no bairro Valle Verde. O caso ocorreu após uma discussão entre ela e uma amiga, que rapidamente escalou para violência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita chegou à residência da vítima, uma mulher de 25 anos, dirigindo um Fiat Uno. Ela estava acompanhada de seu filho, de apenas um ano e meio, e portava três facas e um serrote. Segundo relatos, a suspeita teria feito ameaças de morte antes da situação sair do controle.

Durante o conflito, a mãe da vítima, de 47 anos, tentou intervir, mas acabou sendo atropelada pela agressora. A mulher invadiu a garagem da casa com o veículo, colidindo contra a porta de um carro da família que estava estacionado.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Valle Verde, onde recebeu os primeiros atendimentos. Com fratura no braço e luxações na perna, precisou ser transferida para a Santa Casa, onde passou por cirurgia.

A suspeita foi contida por populares no local e, devido ao risco de linchamento, a Polícia Militar interveio e realizou a prisão. O veículo foi apreendido e a criança que estava no carro foi entregue a uma amiga da agressora para garantir sua segurança.

Após ser detida, a mulher foi encaminhada à cadeia pública de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

por Flávio Fernandes

