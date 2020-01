Mulher é picada por escorpião dentro de ônibus em cidade da região

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Uma mulher (que não teve nome e idade reveladas) foi picada por um escorpião no interior de um ônibus do transporte coletivo urbano que faz a linha Parque Avelino Palma na tarde desta quinta-feira, 30, em Ribeirão Preto.

A passageira teria embarcado no coletivo com destino a área central da cidade e ao sentar-se, atrás do espaço reservado aos cadeirantes, foi picada pelo animal peçonhento.

Assustada, a vítima bateu a mão e jogou o bicho no chão, que foi morto por outros passageiros. Após o incidente, ela foi socorrida para a UBDS do Quintino Facci II, onde foi medicada e não corre risco. A Pró Urbano, disse em nota que está dando toda assistência a passageira. (com X Tudo Ribeirão).

