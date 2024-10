Mulher é morta a facadas pelo marido em cidade da região

Lucilene Machado deixou três filhos - Crédito: arquivo pessoal

Um crime bárbaro chocou a cidade de Limeira na tarde desta segunda-feira (30). Um homem de 50 anos, ceifou a vida de sua esposa, Lucilene Machado, de 44 anos, com 10 facadas em via pública.

O feminicídio ocorreu no Jardim Piratininga, em plena luz do dia, deixando moradores e passantes horrorizados. Segundo testemunhas, o casal discutia quando o acusado, tomado ciúmes, sacou uma faca e desferiu múltiplos golpes contra Lucilene, que morreu no local. Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local prendeu o homem em flagrante. A arma do crime foi apreendida.

Em seu depoimento, o agressor confessou o crime, alegando que tinha ciúmes de sua esposa e acreditava que ela o traía.

Lucilene Machado era mãe de três filhos e estava casada com acusado há 30 anos.

