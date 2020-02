Mulher é estuprada por homem que conheceu nas redes sociais em cidade da região

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Uma mulher de 30 anos foi vítima de um estupro em Ribeirão Preto e o acusado é R.E.M., 37 anos. Ele foi detido na madrugada desta segunda-feira, 3, em um apartamento localizado na rua Aldo Fogosi, no Presidente Médici.

A vítima compareceu na delegacia daquela cidade e fez a denúncia, salientando que conheceu o acusado nas redes sociais. Primeiramente no Tinder e depois pelo WhatsApp.

A mulher disse que o acusado utilizou um nome fictício (Walter Faria) e a convidou para ir em seu ‘ap’, dizendo estar com um dos pés machucado. Acreditando nos relatos, ela foi.

No imóvel, a mulher contou que a porta estava aberta e as luzes apagadas. Quando entrou, teria sido agarrada e abusada sexualmente.

Após os atos, ela disse que procurou a ajuda na Polícia Civil e com as informações detiveram o acusado. Durante perícia, foi constatada que as lâmpadas estariam desencaixadas propositalmente.

R.E.M. foi detido e encaminhado ao plantão policial e ficou à disposição da autoridade (Com X Tudo Ribeirão).

