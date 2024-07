Movimento nas estradas sob concessão da Eixo SP deve aumentar 40% neste feriado

SIGA O SCA NO

Rodovia Washington Luis - Crédito: divulgação

O movimento nas estradas administradas pela concessionária Eixo SP deverá aumentar cerca de 40% durante o feriado 9 de Julho, em comparação com o fluxo de veículos em dias normais. A expectativa é de que, entre a 0h de sexta-feira e as 12h de quarta, cerca de 1,2 milhão de veículos circulem pelas 12 rodovias sob concessão.

O trecho da Eixo SP inclui rodovias como a SP 310 - Rodovia Washington Luís, entre São Carlos e Cordeirópolis; a SP 225 - Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, entre Itirapina e Jaú; a SP 225 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, entre Jaú e Bauru; a SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, entre Bauru e Panorama; e a SP 425 - Rodovia Assis Chateaubriand, entre Parapuã e Presidente Prudente, entre outras.

A Operação 9 de Julho terá início à 0h desta sexta-feira (5) e terminará na quarta-feira (10), às 12h. Durante esse período, a concessionária colocará todo seu efetivo em serviço para atendimento aos usuários. Os horários de pico são esperados para sexta-feira a partir das 14h. No sábado, o movimento deve voltar a crescer a partir das 8h, seguindo intenso até por volta das 14h. A tendência é de trânsito mais tranquilo depois disso. A movimentação nas estradas deverá aumentar novamente na terça-feira com o retorno do feriado. A previsão é de tráfego intenso a partir das 13h até por volta das 22h.

