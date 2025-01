Compartilhar no facebook

Um acidente envolvendo um caminhão foi registrado na madrugada desta sexta-feira (10) no km 293 da rodovia Washington Luís, em Matão. Segundo a Artesp, o motorista perdeu o controle do veículo, saiu para a faixa de domínio e colidiu contra as defensas de proteção, tombando em seguida sobre a faixa de rolamento.

Equipes de resgate foram acionadas ao local, porém o condutor não sofreu ferimentos. O veículo já foi retirado da rodovia e o trânsito segue normalmente.

