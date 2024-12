Motorista perde a vida após colidir contra traseira de caminhão

Crédito: Artesp

Na madrugada desta terça-feira (03), um grave acidente foi registrado na Rodovia Anhanguera (SP-330), no trecho de Santa Rita do Passa Quatro.

De acordo com informações da Artesp, o caminhão MB 1113 seguia no sentido capital/interior, quando o condutor notou um barulho incomum e parou no acostamento para verificar. Pouco tempo depois, uma VW Saveiro, por razões ainda desconhecidas, entrou no acostamento e colidiu com o caminhão.

Infelizmente, às 9h32, foi constatado o óbito do condutor da Saveiro. A equipe de Perícia Técnica esteve no local para realizar os levantamentos necessários. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

Leia Também