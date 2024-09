SIGA O SCA NO

Um acidente fatal envolvendo duas carretas foi registrado na noite desta segunda-feira (2), na rodovia SP-255, em Américo Brasiliense. O motorista de uma carreta carregada com papel reciclado colidiu contra a traseira de outra carreta, carregada com cana de açúcar.

A vítima ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia.

O corpo do motorista foi encaminhado ao IML de Araraquara e as causas do acidente serão investigadas.

