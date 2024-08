Motorista para no acostamento e tem carro destruído por queimada

SIGA O SCA NO

Carro ficou destruído - Crédito: SCA

Um carro foi destruído por um incêndio na tarde desta sexta-feira (23), na estrada municipal José Barbieri Neto, que liga Araraquara ao distrito de Bueno de Andrada.

Segundo informações, por causa da fumaça de uma queimada que invadiu a pista, alguns veículos se envolveram em um acidente.

Por causa do acidente, uma idosa que dirigia um veículo parou no acostamento. Em seguida o fogo se aproximou e atingiu os pneus do carro dela e se alastrou rapidamente, consumindo o automóvel.

A motorista precisou ser encaminhada ao hospital por ter inalado fumaça.

Uma criança de 4 anos que estava em outro carro e que ficou ferida devida ao acidente também precisou ser socorrida.

