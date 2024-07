Motorista morre e nove ficam feridos em acidente na região

Van ficou com a frente destruída - Crédito: TV Matão

Um homem ainda não identificado perdeu a vida após a van que ele dirigia colidir na traseira de um caminhão na madrugada desta sexta-feira (5), na Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), em Matão. O acidente aconteceu no km 304, no sentido Matão a Araraquara.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor da van seguia pela rodovia quando, por motivos ainda a serem apurados, colidiu com a traseira do caminhão Mercedes-Benz que estava à sua frente. No total, dez pessoas ficaram feridas.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e equipes da concessionária que administra a rodovia foram acionadas e, ao chegarem no local, constataram o óbito do motorista. A parte da frente da van ficou completamente destruída.

Uma passageira da van foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Carlos Fernando Malzoni. As outras oito pessoas que tiveram ferimentos leves também foram levadas para o mesmo hospital. O motorista do caminhão não se feriu.

Colaborou Flávio Fernandes/Araraquara Agora



TV Matão

