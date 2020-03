Motorista morre carbonizado na Guilherme Scatena

Acidente grave acabou em morte em Descalvado - Crédito: Descalvado Agora

O motorista de um caminhão morreu carbonizado na tarde desta sexta-feira (13) após um grave acidente na rodovia vicinal Guilherme Scatena, na área conhecida como "descida do Jaguarandi", em Descalvado.

Segundo informações do site Descalvado Agora, um treminhão de cana estava parado metade no acostamento e outra metade sobre a faixa de rolamento devido a problemas mecânicos, bem no início da subida, no sentido Descalvado/Usina Ipiranga.

Um segundo caminhão carregado com álcool, que havia acabado de sair da usina seguia no sentido oposto quando se assustou com um bitrem que vinha na pista contrária e que invadiu sua faixa para desviar do caminhão quebrado.

O motorista do caminhão carregado com álcool freou bruscamente e a carreta acabou dando "L" e capotando em seguida. Em seguida o caminhão explodiu e o motorista morreu carbonizado. Ele ainda não foi identificado.

O combustível pegou fogo, incendiando os outros dois caminhões de cana e parte da cana no entorno do local do acidente.

