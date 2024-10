Motorista morre atropelado pelo caminhão da empresa

Na tarde desta quarta-feira (23), um acidente fatal ocorreu em um depósito de material para construção, localizado na Rua Castro Lima, no centro de Taquaritinga/SP. A vítima, Rodrigo Soares Barbosa, de 42 anos, foi atropelada por um caminhão enquanto realizava um procedimento de manutenção.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, Rodrigo estava carregando o ar do freio do caminhão, com o veículo ligado, preparando-se para levá-lo até uma oficina. Em seguida, utilizando uma marreta, ele bateu na cuíca do freio para liberá-lo, quando o caminhão começou a se mover. O veículo desceu, passando por cima da cabeça de Rodrigo, que morreu no local.

A testemunha e colega de trabalho da vítima foi quem relatou o ocorrido. A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, chegou ao local, mas Rodrigo já estava sem vida.

Após a realização dos procedimentos necessários, o corpo foi liberado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara pela funerária Cristo Reis.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Taquaritinga e segue sob investigação.

