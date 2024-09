Motorista morre após colidir frontalmente contra caminhão na SP-197

SIGA O SCA NO

Um grave acidente foi registrado na madrugada deste domingo na rodovia SP-197, em Torrinha/SP. De acordo com informações da Artesp, uma Ford Pampa invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com uma carreta. O motorista da picape morreu no local.

O condutor da carreta relatou que trafegava normalmente pela rodovia quando se deparou com a picape vindo em direção a ele. Sem tempo para reação, a colisão foi inevitável.

Equipes de resgate foram acionadas, mas o condutor da Ford Pampa não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Rodoviária compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe. O trânsito na região ficou congestionado por algumas horas, mas já foi liberado.

