Motorista morre após capotamento na SP-330

16 Out 2024 - 06h49 Por Redação

Um veículo Ford/Focus que trafegava pela rodovia Anhanguera (SP-330), região de Sertãozinho, envolveu-se em um grave acidente que terminou com a morte do condutor. De acordo com informações da Artesp, o motorista perdeu o controle da direção por motivos ainda não esclarecidos. O carro rodou na pista, cruzando a rodovia e invadindo a área de domínio.

O veículo colidiu contra o talude e, em seguida, capotou diversas vezes. Em ato contínuo, o automóvel se chocou contra uma cerca próxima, onde permaneceu imobilizado, capotado, em uma área lindeira. Equipes de resgate foram acionadas e chegaram rapidamente ao local para prestar socorro, contudo o motorista faleceu no local.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

