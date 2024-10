Motorista adormece ao volante e carreta tomba e pega fogo na SP-330

Um grave acidente envolvendo uma carreta foi registrado na tarde deste sábado (12), na Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro. Segundo informações da Artesp, o motorista teria adormecido ao volante, causando o tombamento do veículo e um posterior incêndio.

A carreta carregada com 3 mil litros de etanol seguia no sentido norte da rodovia quando, o motorista perdeu o controle do veículo.e colidiu contra a defensa metálica do acostamento e tombou sobre o canteiro central. Em seguida, o veículo pegou fogo.

Apesar das proporções do acidente o motorista escapou ileso.

