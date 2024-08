Motorcycle Rock Limeira 2024 começa nesta quinta

SIGA O SCA NO

J.B.Gimenez para Motorcycle Rock Limeira 2023 - Crédito: Fotos: J.B.Gimenez

Prepare-se para o evento de motocicletas mais esperado do ano! De 1° a 4 de agosto, o Motorcycle Rock Limeira 2024 será o palco de uma extravagância de quatro dias com emocionantes manobras de moto, música ao vivo espetacular e momentos inesquecíveis com entusiastas de motos.

O Motorcycle Rock Limeira se estabeleceu como um evento de destaque para os apaixonados por motocicletas e amantes do rock. O evento deste ano promete ser ainda maior e melhor com um novo local que oferece mais espaço, funcionalidade aprimorada e acesso facilitado. Situado no coração de Limeira e cercado pela natureza, o local proporciona um cenário perfeito para uma experiência inesquecível.

Destaques do Evento:

Quatro Dias de Pura Emoção: De quinta-feira (1/ago) a domingo (4/ago), o evento oferecerá uma programação diversificada com atrações para todos os gostos.

Entrada Gratuita para Crianças: Crianças até 12 anos têm entrada gratuita, desde que acompanhadas por responsáveis.

Ingresso Solidário: Em parceria com a Casa da Criança Santa Terezinha, será possível adquirir o ingresso solidário com meia entrada e a doação de um quilo de alimento não perecível ou produto de higiene pessoal.

Três Palcos de Música: Com 25 bandas tocando o melhor do rock, incluindo covers de bandas icônicas como Red Hot Chili Peppers, Metallica, Ramones, e muito mais.

Shows de Manobras e Paramotor: Exibições emocionantes de manobras radicais e show de paramotor.

Show de Jeh Stunt: Apresentações do campeão mundial Jeh Stunt nos dias 03 e 04, com patrocínio das pastilhas Moldmix.

Praça de Alimentação Completa: Com 1.200 cadeiras, oferecendo diversas opções gastronômicas e chopp artesanal da Cerbs Cervejaria, patrocinadora do Motorcycle.

Espaço Kids e Pet Friendly: Amplo espaço para as crianças e área pet friendly, garantindo diversão para toda a família.

Espaço de exposição: conta com mais de 20 expositores de várias marcas, produtos e serviços, como Bieffe (capacete oficial do evento), Peels Capacetes, Honda Winner, Moldmix, Moto-X Wear, Big Two Old School Helmets, O Brasa - cabelo e barba (patrocinador), Gelato Borelli, Destaque Comunicação Visual (patrocinador), Acquação (patrocinador), Grupo Monteiro Camargo (patrocinador), Cromos Somos Comunicação Visual (patrocinador), Maria Fumaça Pães Especiais, Ousadia Di Madeira Limeira, entre outras.

Para garantir acesso gratuito à área de camping, é necessário preencher um cadastro online disponível na bio do Instagram. A validação da reserva ocorre mediante a compra antecipada de ingressos. A quantidade de barracas é limitada, mas os campistas terão à disposição banheiros em alvenaria e chuveiros com aquecimento.

O evento será realizado na Via Maria José S. Coghi, km 01 (estrada municipal LIM 369) em Limeira

Programação Completa

Quinta-feira (abertura 19h) - entrada gratuita

20h Palco Roper / Red Hot Chili Peppers

20h Palco Magic / Banda Sem Grilo

22h Palco Cerbs / Ozzy Osbourne Cover

Sexta-feira (abertura 19h)

19:30 / Palco Roper / Banda Sentras

19:30 / Palco Magic / Hard’n Stock

21h / Palco Cerbs / Metallica Cover

22:30h / Palco Roper / Ramones Cover

22:30 / Palco Magic / Playmohits

00h / Palco Cerbs / CBJR Cover

Sábado (abertura 13h)

14h / Palco Cerbs / Abbey Road Show

16h / Palco Roper / Rock You

16h / Palco Magic / Deep Purple Cover

17:30 / Palco Cerbs / Linkin Of A Down

19h / Palco Cerbs / Banda Vinil

19h / Palco Magic / Django Rock Band

20:30 / Palco Cerbs / Bom Jovi Cover

22h / Palco Roper / Dry Hopping Project

22h / Palco Magic / AC/DC Cover

00h / Palco Cerbs / Iron Maiden Cover

Domingo (abertura 11h)

13h / Palco Magic / Creedence Cover

13:30 / Palco Roper / El Trio

15h / Palco Cerbs / Mamonas Assassinas Cover

16:30 / Palco Magic / Raul Seixas Cover

18h / Palco Cerbs / Legião Urbana Cover

Motorcycle Rock Limeira

Dia: 01 a 04 de agosto

Local: Via Maria José S. Coghi, km 01 (estrada municipal LIM 369), Limeira – SP

Ingressos para todos os dias de evento poderão ser adquiridos antecipadamente e com um souvenir bem bacana: um copo personalizado;

Ingressos: www.tycket.com.br/motorcycle-rock-limeira-01-a-04-agosto.html

