Motociclista perde a vida em acidente na Washington Luís

Um motociclista perdeu a vida em um grave acidente na noite do último sábado (29), na rodovia Washington Luís (SP-310), em Catanduva.

De acordo com informações da Artesp, o condutor do automóvel GM Malibu relatou que seguia no sentido norte quando se deparou com a motocicleta, que não possuía sinalização traseira. Sem tempo para desviar, o carro atingiu a moto por trás.

Com o impacto da colisão, a motocicleta foi projetada para o canteiro central da rodovia, enquanto o motociclista foi lançado para a faixa da direita. O automóvel Malibu parou no acostamento.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar socorro à vítima, contudo, o motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

