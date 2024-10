SIGA O SCA NO

23 Out 2024 - 06h23

23 Out 2024 - 06h23 Por Da redação

Na noite desta terça-feira (22), um grave acidente resultou na morte de um motociclista na rodovia SP-304, região de Piracicaba. Segundo informações da Artesp, a motocicleta trafegava no sentido leste pela da direita, quando colidiu com a traseira de uma carreta não identificada, que se evadiu do local após o acidente.

Após o impacto, a motocicleta tombou e o condutor morreu antes da chegada das equipes de socorro. O caso será investigado.

