Motociclista morre em colisão frontal em vicinal

Vítima do acidente - Crédito: Flavio Fernandes

Na noite deste domingo (5), o motociclista José Afonso Furlan Júnior, de 61 anos, conhecido como Juca, perdeu a vida em um grave acidente na vicinal Graciano da Ressurreição Affonso, próximo ao distrito de Bueno de Andrada, em Araraquara. Este é o primeiro acidente fatal registrado na cidade em 2025.

Juca conduzia uma motocicleta Shadow 750 preta e participava de um passeio com um grupo de moto clube. Durante uma curva, por motivos ainda desconhecidos, colidiu frontalmente com um Fiat Uno, com placas de Matão, que trafegava no sentido contrário.

O impacto foi violento, deixando destroços da motocicleta e do carro espalhados pela pista. Os ocupantes do Fiat Uno, incluindo um menino de 11 anos, foram socorridos pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados à Unidade de Retaguarda do Melhado com ferimentos leves.

Já o motociclista, apesar do atendimento no local, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado. A Polícia Militar preservou a área para o trabalho da perícia, com apoio da Guarda Municipal e de agentes de trânsito, que interditaram a via até a conclusão dos trabalhos.

O caso segue sob investigação para apurar as causas do acidente.

