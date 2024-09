Motociclista morre após colisão violenta na SP-333

Um grave acidente na noite de sábado, 21 de setembro, chocou a região de Jaboticabal. Na rodovia SP-333, por volta das 18h56, uma motocicleta BMW R1200 GS colidiu violentamente com a traseira de um automóvel Parati. A força do impacto fez com que ambos os veículos atravessassem o canteiro central, parando na faixa contrária.

O condutor da motocicleta, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do carro sofreu ferimentos leves. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

O trecho da rodovia onde ocorreu o acidente ficou parcialmente interditado por algumas horas, causando congestionamento e transtornos aos motoristas. A perícia esteve no local para apurar as causas do acidente e liberar a via.

