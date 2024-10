Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi registrado na tarde desta quinta-feira (17), na SP 323, em Monte Alto/SP e terminou com a morte de uma pessoa.

De acordo com informações da Artesp, o caminhão Ford/F-4000, estava parado no acostamento, quando o motociclista, conduzindo uma Honda/CG 150 Titan, trafegava no sentido norte quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou colidindo na traseira do veículo estacionado.

O motociclista morreu antes da chegada do socorro.

