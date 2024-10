Motociclista fica gravemente ferido após acidente na SP-225 em Itirapina

SIGA O SCA NO

07 Out 2024 - 07h59

07 Out 2024 - 07h59 Por Da redação

Moto envolvida no acidente - Crédito: Artesp

Um acidente envolvendo um automóvel Corolla, uma motocicleta CG 125 e um automóvel Space Cross deixou uma pessoa gravemente ferida na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Itirapina. A colisão ocorreu na noite deste domingo (6).

De acordo com informações da Artesp, a motocicleta teria atravessado a rodovia pelo canteiro central, adentrando na faixa de rolamento. Diante da situação, o motorista do carro não conseguiu evitar a colisão. Em seguida, o Space Cross, que seguia logo atrás, também se envolveu no acidente.

O condutor da moto foi socorrido em estado grave e levado ao hospital. Os demais envolvidos não se feriram.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Leia Também